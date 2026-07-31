A ordem das sabatinas foi definida por sorteio realizado na sede do ContilNet/Foto: Matheus Mello/ContilNet

Os pré-candidatos ao Governo do Acre e ao Senado Federal participarão, a partir deste sábado (2), de uma série de sabatinas promovidas pelo ContilNet Notícias, com produção da Orna Audiovisual, durante a Expoacre 2026. As entrevistas serão transmitidas ao vivo pelas plataformas digitais do ContilNet e também pela programação da TV Rio Branco.

A iniciativa reunirá os principais nomes da disputa eleitoral em entrevistas individuais de 30 minutos, com o objetivo de apresentar propostas, discutir temas de interesse público e ampliar o acesso da população às ideias dos pré-candidatos. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio realizado na sede do ContilNet, na presença de representantes de todos os pré-candidatos, garantindo igualdade de condições entre os participantes.

Cada entrevista seguirá um formato padronizado. Os pré-candidatos terão um breve espaço para apresentação pessoal, responderão a quatro perguntas iguais para todos os concorrentes ao mesmo cargo, enfrentarão três perguntas livres elaboradas pela equipe de jornalismo e farão uma consideração final. Cada sabatina terá duração total de 30 minutos.

As perguntas padronizadas abordarão temas considerados prioritários para o Acre. Entre os candidatos ao Governo, estarão assuntos como saúde, segurança pública, desenvolvimento econômico e geração de empregos. Já os pré-candidatos ao Senado responderão sobre a reconstrução da BR-364, destinação de emendas parlamentares, pautas de costumes e o debate sobre o fim da escala 6×1.

Confira o cronograma das sabatinas

* 2 de agosto (sábado)

* 19h40 – Governo: Dr. Luisinho

* 20h40 – Senado: Eduardo Velloso

* 3 de agosto (domingo)

* 20h00 – Governo: Bocalom

* 21h00 – Senado: Márcio Bittar

* 5 de agosto (terça-feira)

* 20h00 – Governo: Alan Rick

* 21h00 – Senado: Inácio Moreira

* 6 de agosto (quarta-feira)

* 20h00 – Governo: Eudo Rafael

* 21h00 – Senado: Jorge Viana

* 7 de agosto (quinta-feira)

* 20h00 – Governo: Mailza

* 21h00 – Senado: Sérgio Petecão

* 8 de agosto (sexta-feira)

* 19h30 – Governo: Thor Dantas

* 20h20 – Senado: Gladson Camelí

* 21h00 – Senado: Mara Rocha

* 21h50 – Senado: Júnior Feitosa

As sabatinas têm caráter exclusivamente jornalístico e foram estruturadas para garantir tratamento igualitário a todos os participantes, com as mesmas regras, tempo de entrevista, formato e condições de participação.

A realização é do ContilNet Notícias, com produção da Orna Audiovisual, e transmissão ao vivo pela TV Rio Branco e pelas plataformas digitais do ContilNet. A proposta é oferecer aos eleitores um espaço para conhecer as propostas e o posicionamento dos pré-candidatos aos dois principais cargos em disputa nas eleições deste ano.