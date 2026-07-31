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Dnit mantém situação de emergência em ponte da BR-364

Medida publicada no Diário Oficial da União garante continuidade das ações do Dnit na BR-364, no Acre

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Dnit mantém situação de emergência em ponte da BR-364
Ponte sobre o Rio Caeté/Foto: Reprodução

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) oficializou a manutenção da situação de emergência na ponte sobre o Rio Caeté, localizada no km 282,65 da BR-364, no Acre. A decisão foi publicada por meio da Portaria nº 3.730, no Diário Oficial da União desta sexta-feira (31).

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De acordo com o documento, a medida foi adotada porque os relatórios técnicos mais recentes apontam que a situação de risco na estrutura da ponte ainda não foi totalmente solucionada, tornando necessária a continuidade do estado de emergência.

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A manutenção da medida permite que o Dnit siga adotando ações prioritárias para garantir a segurança da estrutura e dos usuários que trafegam pela rodovia federal, considerada uma das principais ligações terrestres do Acre com o restante do país.

A portaria foi assinada pelo superintendente regional do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, que ratificou a permanência da situação excepcional até que as condições estruturais da ponte sejam plenamente restabelecidas.

A BR-364 é a principal rodovia federal que corta o estado e desempenha papel estratégico no transporte de passageiros, mercadorias e no abastecimento das cidades acreanas, tornando a recuperação da ponte sobre o Rio Caeté uma das prioridades da infraestrutura viária no Acre.

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