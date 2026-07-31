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Suspeitas de matar gato atropelado pagam R$ 3,2 mil em fiança deixam prisão

Mãe e filha foram indiciadas por maus-tratos com resultado morte

Por Redação ContilNet
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Suspeitas de matar gato atropelado pagam R$ 3,2 mil em fiança deixam prisão
Ocupante de um veículo abandona um gato na via pública | Foto: reprodução

As duas mulheres presas suspeitas de abandonar e provocar a morte de um gato atropelado em Rio Branco deixaram a prisão nesta sexta-feira (31) após audiência de custódia. Conforme decisão da Justiça do Acre, elas pagaram R$ 3.242 em fiança, valor correspondente a um salário mínimo (R$ 1.621) para cada uma, e passarão a responder ao caso em liberdade. As informações são do g1 Acre.

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Além do pagamento da fiança, as suspeitas deverão cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça. A informação sobre a soltura foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

As mulheres, que são mãe e filha, foram indiciadas pela Polícia Civil por maus-tratos contra animal com resultado morte. Segundo a investigação, o caso envolve um gato que teria sido abandonado após ser atropelado.

Em depoimento, elas alegaram que não eram donas do animal e que teriam encontrado o gato na rua.

O caso também resultou em autuação por maus-tratos com base na Lei Municipal nº 2.422/22. O animal foi recolhido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) e encaminhado ao Centro de Zoonoses de Rio Branco, onde deve ser elaborado um laudo para apontar a causa da morte.

Uma das investigadas é servidora terceirizada e atua como recepcionista do Ministério Público Federal (MPF-AC). Em nota, o órgão informou que acompanha o trabalho investigativo da Polícia Civil e mantém contato com a empresa responsável pela contratação. O MPF destacou ainda que não há relação entre o caso investigado e a atuação profissional da servidora.

Conteúdo Original / Fonte: g1 Acre
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