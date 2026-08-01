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De mãos dadas, Mailza e Gladson abrem a Cavalgada da Expoacre

Mailza e Gladson abrem a Cavalgada da Expoacre

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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De mãos dadas, Mailza e Gladson abrem a Cavalgada da Expoacre
A governadora abriu o evento ao lado de Gladson | Foto: ContilNet

A tradicional Cavalgada da Expoacre 2026 reuniu milhares de pessoas na manhã deste sábado (1), em Rio Branco. O evento contou com a presença da governadora Mailza Assis e do ex-governador Gladson Cameli, além de autoridades estaduais, representantes do setor produtivo e participantes de diversas comitivas.

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Juntos, Mailza e Gladson deram a largada oficial da cavalgada, que percorreu as principais ruas da capital e marcou o início da programação da maior feira de negócios e entretenimento do Acre.

Empunhando a bandeira do Acre e montada a cavalo, a governadora participou do trajeto ao lado dos demais cavaleiros, simbolizando a abertura dos nove dias de programação da Expoacre 2026, que será realizada no Parque de Exposições Wildy Viana.

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