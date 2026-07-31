Acreana pede ajuda para viajar a SC e fazer cirurgia no coração

Doações podem ser feitas por meio do Pix/Foto: Reprodução

Uma moradora do Acre iniciou uma campanha solidária para arrecadar recursos e custear uma viagem a Santa Catarina, onde deverá passar por uma cirurgia de emergência no coração.

Segundo o pedido divulgado nas redes sociais, as contribuições serão destinadas principalmente à compra das passagens entre os dois estados. O material não informa a data do procedimento nem apresenta detalhes sobre o quadro de saúde da paciente.

“Qualquer valor faz a diferença e será recebido com muita gratidão. Se você não puder contribuir financeiramente, peço que compartilhe esta mensagem para que ela alcance mais pessoas”, diz o comunicado.

As doações podem ser realizadas por meio da chave Pix 68992369806, cadastrada em nome de Tayna Bezerra, no banco C6. Antes de concluir a transferência, os interessados devem conferir os dados apresentados pela instituição bancária.

Além das contribuições financeiras, a campanha pede que a população compartilhe o pedido para ampliar o alcance da mobilização.