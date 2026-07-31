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Ao lado dos pais, Velloso se emociona ao falar da família em convenção

Visivelmente emocionado, ele pausou o discurso por alguns instantes para agradecer o apoio da família

Por Suene Almeida, ContilNet
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O pré-candidato ao Senado, Eduardo Velloso (Solidariedade), se emocionou ao falar da família
O pré-candidato ao Senado, Eduardo Velloso (Solidariedade), se emocionou ao falar da família | Foto: Thauã Conde

A convenção que oficializou as candidaturas do PSDB, Cidadania, PRD e Solidariedade foi marcada por muita alegria, mas também por emoção, nesta sexta-feira (31), em
Rio Branco.

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O pré-candidato ao Senado, Eduardo Velloso (Solidariedade), se emocionou ao falar da família ao lado dos pais e da esposa, a médica Rejane Velloso.

Visivelmente emocionado, o pré-candidato pausou o discurso por alguns instantes para agradecer o apoio da família e destacou os ensinamentos que recebeu ao longo da vida.

“Eu sei que é um sonho seu, pai. Hoje, graças ao seu esforço, eu estou aqui e esse time aqui, pai, vai representar bem o senhor e vai mudar a vida dessa população. Eu vou dar uma olhada aqui para vocês. Muito obrigado, pai. Obrigado, mãe. Eu amo vocês”, disse.

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