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Bocalom reúne padre e pastora e recebe orações em convenção

A participação de lideranças católicas e evangélicas destacou o caráter plural do arco de alianças do evento

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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O ato silenciou momentaneamente a multidão e foi recebido com aplauso
O ato silenciou momentaneamente a multidão e foi recebido com aplausos | Foto: Thauã Conde

A convenção que lotou o ginásio do Sesi para oficializar a candidatura de Tião Bocalom ao governo do Acre foi marcada por um momento de forte emoção e espiritualidade.

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Em um gesto de fé, o padre Manoel Costa e uma pastora subiram ao palco juntos para conduzir uma oração pelos candidatos presentes.

O ato silenciou momentaneamente a multidão e foi recebido com aplausos e demonstrações de fé pelos presentes, que estenderam as mãos em sinal de apoio e oração.

A participação conjunta de lideranças católicas e evangélicas destacou o caráter plural do arco de alianças do evento, reforçando valores familiares e espirituais que compõem a base de apoio da campanha.

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