Edital para a turma de 2020 do Mestrado ProfEPT oferta 24 vagas para o AC; confira

Foi publicado, na quarta-feira (18), o edital do Exame Nacional de Acesso (ENA) ao Mestrado ProfEPT para o período letivo de 2020. São 913 vagas distribuídas em todos os estados do Brasil, sendo 24 vagas para o Acre.

De acordo com informações divulgadas pela instituição, as inscrições acontecem de 13 de fevereiro a 18 de março de 2020. A prova será realizada no dia 17 de maio de 2020. Recursos ao edital deverão ser enviados até o dia 19 de dezembro para o e-mail do programa: [email protected].

O Ifac, que divulgou a informação, informa que o edital em Libras será publicado em breve.

