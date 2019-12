Gladson nega que Ribamar e Semíramis possam ser exonerados do governo

Contudo, nesta sexta está prevista uma reunião com os secretários juntamente com o chefe do executivo

O governador Gladson Cameli (Progressistas), declarou ao ContilNet na manhã desta sexta-feira (20), que não existem motivos reais para que sejam exoneradas duas das pessoas mais influentes do atual governo, no caso o chefe da Casa Civil Ribamar Trindade,e a secretaria de Fazenda Semíramis Dias.

“Não tem nada oficial neste sentido. O que eu sei até o momento é o que todos sabem. Mas não tem nada neste sentido”, declarou.

No entanto, Cameli disse que houve uma pequena indisposição com Ribamar, porém, algo de equipe de governo, mas que não chega ao ponto de exoneração, ou de ele ter pedido demissão.

“Eu sou filho de Deus e às vezes me explodo. Mas como eu vou tirar alguém como a Semíramis se eu preciso fechar a conta do mês? Me explica. Já o Ribamar é uma pessoa que eu confio e está comigo há anos, sempre me ajudando. Ele pode ter suas falhas como qualquer um, mas confio nele”, garantiu.

Contudo, nesta sexta está prevista uma reunião com os secretários juntamente com o chefe do executivo estadual, onde as arestas deverão ser aparadas.

Caso haja mudanças, uma coletiva de imprensa será realizada sobre o assunto.

