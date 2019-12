João Miguel e Ana Clara são os nomes mais registrados no AC em 2019; veja ranking

Enzo Gabriel, com 18.156 registros, e Maria Eduarda, com 15.760, foram os nomes mais escolhidos pelos pais no momento do registro de nascimento de seus filhos no Brasil em 2019. As preferências nacionais do ano que se encerra se igualam a do ano anterior, em 2018 estes mesmos nomes já eram os queridinhos dos brasileiros.

O Acre parece mesmo enjoado e teve seu diferencial. Apesar de terem nascido 124 Enzo’s Gabriel, o nome preferido dos papais acreanos foi João Miguel: nasceram 138 meninos que receberam este nome. Já para nomear as meninas, o Acre também foi na contramão dos outros estados e “deu à luz” a 56 garotas que se chamaram Ana Clara.

Segundo o levantamento do portal de Transparência do Registro Civil, da ARPEN Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), 23.095 registros foram emitidos no Acre durante todo o ano. emitidos pouco menos que o ano anterior (2018), quando foram emitidos 28.556.

Veja o Ranking

1 JOAO MIGUEL

138 registros

2 ENZO GABRIEL

124 registros

3 JOAO GUILHERME

63 registros

4 PEDRO HENRIQUE

59 registros

5 ANA CLARA

56 registros

6 MARIA EDUARDA

51 registros

7 ARTHUR MIGUEL

50 registros

8-JOAO LUCAS

49 registros

9-ANA VITORIA

46 registros

10- MARIA CLARA

42 registros

11- DAVI LUCAS

39 registros

12- JOAO PEDRO

38 registros

13- JOAO GABRIEL

37 registros

14-ANA LUIZA

37 registros

15-ARTHUR GABRIEL

35 registros

16-ANA JULIA

35 registros

17- MARIA VITORIA

34 registros

18 ARTHUR

34 registros

19 MARIA JULIA

33 registros

20 MARIA CECILIA

32 registros

21 MIGUEL

32 registros

22- MARIA VALENTINA

31 registros

23 ANA BEATRIZ

29 registros

24-ANA LIS

29 registros

25 MARIA HELENA

27 registros

26 MARIA ALICE

27 registros

27 MARIA LUIZA

26 registros

28 CARLOS EDUARDO

26 registros

29 GUILHERME

25 registros

30 HEITOR

24 registros

31 LUIZ FERNANDO

24 registros

32 LUIZ GUSTAVO

23 registros

33 SAMUEL

23 registros

34 LUIZ HENRIQUE

23 registros

35 DAVI LUIZ

22 registros

36 MARIA HELOISA

22 registros

37 HEITOR GABRIEL

21 registros

38 MARIA

20 registros

39 GAEL

20 registros

40 GABRIEL

20 registros

41 NICOLAS GABRIEL

20 registros

42 ANTHONY GABRIEL

18 registros

43 DAVI LUCCA

18 registros

44 BERNARDO

17 registros

46 VICTOR HUGO

17 registros

47 LUIZ MIGUEL

17 registros

48 ANA LAURA

17 registros

49 PEDRO LUCAS

16 registros

50 ENZO MIGUEL

16 registros