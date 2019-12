Natal com chuva: pesquisador Davi Friale prevê chuvas intensas para o dia 25

“A semana do Natal de 2019 será com muita chuva no Acre”, a afirmação é do pesquisador Davi Friale. Segundo ele, o motivo é a elevada umidade do ar, originária da evaporação das águas do oceano Atlântico.

Ele informa que as chuvas ocorrerão diariamente, sendo que em alguns dias serão pontuais e rápidas, em outros, fortes e acompanhadas de raios.

“No Acre, as chuvas mais intensas ocorrerão no dia de Natal e no próximo fim de semana, com acumulados estimados entre 50 e 100mm, principalmente no leste e no sul do estado. Pelo menos até o próximo dia 2 de janeiro de 2020, as chuvas vão continuar intensas na Amazônia Ocidental e no Centro-Oeste do Brasil”, explicou.

