Réveillon 2020: saiba qual o significado das cores e como escolher a roupa

Ano novo, vida nova… Antes de escolher o que você deseja par ao seu próximo ano, saiba qual é o significado das cores e saiba como escolher a roupa do Réveillon, para atrair energia positiva nos próximos 365 dias. No Brasil, a maioria das pessoas escolhe passar a virada do ano de branco, já que simboliza a paz e a pureza. Mas há quem queira saúde, prosperidade, amor, paixão, serenidade e espiritualidade no ano novo. Então se você quer escolher o seu estado de espírito nos 12 meses que virão, esse guia será útil. E é possível também desejar mais coisas para o próximo ano misturando cores ou usando um lingerie em outra cor, por exemplo. Confira o significado das cores e saiba qual se aproxima mais dos seus desejos para o novo ano. Veja também como foi a primeira semana da artista Ágatha Lim no desafio “Projeto 333”. Corre pra dar o PLAY!

FICHA TÉCNICA

Iris Tavares @iristavaresac veste @jackiepinheiroac

Cabelos: Espaço Fiore @fioresaudebeleza

Modelo convidada: Luíza Pinheiro @luizamariamello

Looks: Iris Tavares @iristavaresac

Edição: Danilo Pessoa @danilo_pessoa.ac

Direção e imagens: Douglas Richer @douglasricher

Projeto 333 com Ágatha Lim @agathatie

