‘Se é tão homem, que me ajude a resolver os problemas’, dispara Gladson à Jarude

O governador enfatizou que reconhece os problemas enfrentados na segurança do Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas), resolveu se manifestar ao ContilNet sobre as declarações proferidas pelo vereador Emerson Jarude, que declarou na última semana que o chefe do executivo era ‘frouxo’ com relação a onda de violência na cidade de Rio Branco.

No entanto, a fala não ficou sem resposta e Cameli disse reconhecer os problemas enfrentados na pasta. “Se ele é muito homem, então que venha me ajudar a resolver o problema da segurança, pois ele não é um problema somente meu não”, ressaltou.

Gladson completa: “Se eu sou frouxo e ele apertado então que ele venha me ajudar a resolver. Eu sei que existem problemas e que precisamos melhorar”, concluiu Cameli.

