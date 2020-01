Acreana de coração é aprovada em 1º lugar na UFRJ para o curso de Astronomia

Acreana de coração e apaixonada por ciência e matemática desde pequena, a estudante Maria Clara Cavalcante, de 17 anos, foi aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para o curso de Astronomia – disponível em apenas 3 centros de ensino superior do Brasil.

“Um sonho realizado. Desde pequena eu guardo este interesse. Lembro que aos 12 anos já pensava em fazer astronomia”, comentou a adolescente que finalizou o ensino médio ainda em 2019.

Maria Clara destacou que seu amor pelas duas áreas de estudo citadas acima impulsionaram a vontade de ser astrônoma.

“Meu amor pela ciência e pela matemática me impulsionaram. A astronomia é uma possibilidade de unir as duas coisas”, declarou.

Quando questionada sobre o sentimento que emerge ao tomar consciência da posição que uma acreana passará a ocupar nos próximos dias, explicou que se sente orgulhosa.

“Muito orgulhosa. Não foi fácil, mas eu escolhi com o coração, e isso faz toda diferença”, enfatizou.

Em seu perfil no Facebook, a mãe de Maria Clara, a professora Rosana Cavalcante, comemorou a notícia e parabenizou a filha.

“Compartilho com vocês a nossa felicidade de ver o sonho da Clara sendo realizado. Ela foi aprovada em primeiro lugar no curso de Astronomia da UFRJ. Ela nunca teve dúvidas do que queria, sempre com nosso incondicional apoio. Concorreu com determinação as disputadas 10 vagas. Tudo isto é resultado do seu esforço e inteligência, sobretudo emocional. Maria Clara, você merece todo sucesso e felicidade deste mundo, minha admiração e orgulho não têm tamanho. Filha amada, guerreira, coração do tamanho do mundo, teu futuro é brilhante. Agradecemos a Deus pela benção, porque tudo é para honra e glória do Senhor”, escreveu.

