Muita chuva: Friale diz que níveis dos rios do Acre voltarão a subir rapidamente

Ele diz que o Riozinho do Rola, principal afluente do Rio Acre, continua subindo

Segundo o pesquisador Davi Friale, apesar da trégua desta semana na subida do nível dos rios no Acre, os mananciasi voltarão a subir rapidamente.

“As chuvas intensas que ocorreram e as que ainda vão ocorrer neste fim de semana provocarão rápida elevação do nível dos rios Acre, Iaco, Purus e Tarauacá, só para citar aqueles onde estão localizadas cidades acreanas”, destacou em seu site, O Tempo Aqui.

Ainda de acordo com a previsão, o Riozinho do Rola, principal afluente do Rio Acre, continua subindo de forma ininterrupta há três dias. Ele alerta para o grande volume de chuvas este final de semana.

“Neste fim de semana, o calor abafado, devido à elevada umidade do ar, e as chuvas, em geral passageiras e pontuais, mas que podem ser fortes em alguns momentos, deverão predominar no Acre”.

