Gladson reúne base de deputados e confirma reunião emergencial no Palácio 

Muitos dos deputados estaduais da bancada de sustentação do governo na Assembleia Legislativa que estavam de férias por conta do recesso parlamentar, alguns inclusive fora do Acre, tiveram que suspender o descanso e retornar às pressas para Rio Branco. Vieram atender a uma reunião convocada pelo governador Gladson Cameli, que está se realizando no final da tarde desta quarta-feira (8), no Palácio Rio Branco.

Jornalistas – exceto os da Secretaria de Comunicação- não foram autorizados a acompanhar o encontro. A pauta da reunião não foi divulgada, mas o encontro pode ter relação com a crise causada pela saída do secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, que pediu exoneração na terça-feita (7). Trindade era uma espécie de fiel da balança com os deputados da base e a relação teria se desgastado ao ponto de o secretário ter se demitido apesar dos constantes apelos do governador para que ele permanecesse.

Segundo informações repassadas pelo líder do governo, Gerlen Diniz, até o momento, ainda não sabe do que se trata. “Tem dez deputados presentes, mas ainda não sei o teor bem do que se trata”, destacou

Uma fonte do Palácio Rio Branco, disse ao ContilNet que o objetivo da reunião é agradecer os trabalhos exercidos no Poder Legislativo em 2019. “O convite foi para agradecer os trabalhos em 2019 e desejar um bom ano de 2020. Não há clima tenso”, declarou.

No entanto, apesar da animosidade no encontro, a reunião servirá para tratar sobre a saída de Ribamar Trindade da Casa Civil. O governador deverá pedir paciência ao parlamento neste período de crise vivido pelo governo, no início de 2020. No momento, ainda não há informações sobre o provável substituído de Trindade.

