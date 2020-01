Lucas Gomes nega que esteja recebendo pressão do governo para deixar o Iapen 

Segundo relatos extraoficiais, o governo não estaria satisfeito com o modo de atuação do gestor

Nesta quarta-feira (29), surgiram boatos de que o atual diretor presidente do Instituto Penitenciário do Estado do Acre (Iapen/AC) estaria sofrendo pressão da alta cúpula do governo para deixar o sistema penitenciário.

Segundo relatos, a maneira como Lucas vem agindo nos presídios não estaria agradando parte da atual gestão. Entretanto, o diretor do órgão, contrariado com as especulações, resolveu se manifestar sobre o assunto. Para ele, única pressão que tem sofrido é dos meios de comunicação.

“A única “pressão” que estou sofrendo até agora é a dos jornais que fazem matérias sem citar fonte alguma”, disse mostrando -se confiante no cargo e nos trabalhos. Gomes encerrou dizendo que na sua opinião os rumores ‘não passam de fuxico’.

