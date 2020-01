Motorista de aplicativo sofre tentativa de sequestro, foge, mas acaba baleado na Sobral

O homem foi amarrado, mas quando ele ia sendo colocado no porta-malas do próprio veículo, conseguiu soltar as mãos e começou a correr

O motorista de aplicativo Sebastião Lima Nunes, de 29 anos, foi baleado nas nádegas ao tentar fugir de um sequestro na noite desta quarta-feira (15). O fato aconteceu na rua 15, no bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o motorista recebeu uma solicitação de corrida e, ao chegar na rua, foi feito refém por dois criminosos. O homem foi amarrado, mas quando ele ia sendo colocado no porta-malas do próprio veículo, conseguiu soltar as mãos e começou a correr.

Um dos bandidos estava armado e atirou várias vezes no profissional, que foi atingido por apenas um tiro nas nádegas. Após a ação, os criminosos fugiram do local, sem levar o veículo do homem. Mesmo ferido, o motorista ainda conseguiu chegar em uma casa, onde pediu ajuda.

Os moradores da residência acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local e encaminhou a vítima para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares também foram acionados, colheram informações e ainda tentaram procurar pelos dois bandidos, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado até o momento.

Agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) colheram as informações e já iniciaram as investigações.

