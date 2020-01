Polícia captura mais um dos detentos perigosos que fugiram de presídio em Rio Branco

Policiais do Núcleo de Capturas da Policia Civil e DPCI prenderam na manhã de hoje, 31 de janeiro de 2020, o nacional Jaciel Batista do Nascimento, na Rua da Paz, bairro Belo Jardim.

Durante a diligência de sua prisão, Jaciel ainda tentou fugir, mas não conseguiu escapar do cerco policial.

Jaciel é um dos foragidos do presídio Francisco de Oliveira Conde, com ele já são 10 presos recapturados pelas polícias estaduais do Acre.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), para os procedimentos legais.

SAIBA MAIS: Vídeo mostra momento em que 26 presos fogem de presídio em Rio Branco

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários