Quer investir em tecnologia na sua empresa? Saiba como!

Os avanços tecnológicos avançaram de forma surpreendente nos últimos anos e a forma de fazer negócios também se atualizou. A presença em redes sociais, plataformas de e-commerce, website próprio são somente alguns dos exemplos de como você pode ampliar a sua forma de atuação no mercado.

Separamos nesta matéria alguns exemplos de ferramentas que podem ser de grande utilidade para a sua empresa alavancar nas vendas e se manter atualizada no mercado. Acompanhe:

Aumente a sua presença no mundo digital

As redes sociais se tornaram um fenômeno de vendas para o mercado na última década. Diversas empresas, dos mais variados segmentos, optaram por expandir a sua forma de atendimento para as redes sociais, facilitando o atendimento de seus clientes e possibilitando a compra online.

A presença no mundo das redes sociais serve não somente como forma de atendimento e compra, mas de informação e valorização de marca. As empresas podem, por meio de postagens e campanhas, buscar engajamento com seus clientes com marketing de conteúdo, divulgar promoções e se posicionar com relação a vários assuntos. Contudo, muitas empresas enfrentam dificuldades em conseguir verba para realizar esses investimentos. Uma saída é usar o crédito pessoal no Moneyman, sem burocracia.

Invista no comércio online

Nos últimos anos, diversas empresas demonstraram um grande crescimento nos números de vendas oferecendo de forma virtual a opção de compra e entrega de produtos e serviços. Embora algumas empresas ainda apresentem um maior número de vendas em suas lojas físicas, pesquisa realizada pelo SPC Brasil e CNDL mostraram que 97% dos internautas pesquisam em lojas virtuais antes de se dirigirem às lojas físicas para adquirirem seus produtos.

Por esse motivo, grande parte das lojas buscaram marcar presença online para ter esse primeiro contato com o cliente, buscando estar sempre à frente de seus concorrentes e oferecendo as melhores condições de compra antes mesmo da tomada de decisão por parte do consumidor.

Consulte com especialistas

Em muitos casos, como informado acima, o número de aquisições no cenário digital pode não ser representativo o suficiente para o desenvolvimento de um sistema complexo de compras online, com estruturação de entregas etc.

É importante se consultar com especialistas para analisar a real necessidade da presença no mundo digital e compreender qual é o público mais lucrativo para tais investimentos. Existem agências especializadas que podem fornecer tais serviços e prestar consultoria de como anda os acessos e como essa presença virtual pode gerar um crescimento nas vendas nas lojas físicas.

Atualize seu método de trabalho

Fugindo um pouco do cenário de lojas de grande porte e de departamento, pequenas e médias empresas também buscam se atualizar e investiram mais em tecnologia nos últimos anos. Algumas ferramentas digitais, como Office 365, Google Drive e outros, possibilitam estocagem de arquivos em nuvem, criação e compartilhamento de arquivos de texto, planilhas, apresentações etc.

Essa evolução é de extrema importância para diversos setores e, em especial, para os representantes comerciais. A possibilidade de apresentar portfólios, trocar arquivos entre os setores e permitir acesso remoto de máquinas, tablets e smartphones pode ser um grande solucionador de problemas para alavancar as vendas e melhorar a performance dos funcionários.

Investir em tecnologia, embora algumas ferramentas ofereçam serviços completamente gratuitos, pode ser um problema para empresas de pequeno e médio porte. Os investimentos são necessários e as empresas que ficarem para trás tendem a não conseguir acompanhar as necessidades de mercado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários