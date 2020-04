Cão resgatado em bueiro sem os olhos e com corpo coberto por larvas morre em clínica

View this post on Instagram

❗️Atualização de caso: ❗️O caso do Levi era muito mais grave do que poderíamos imaginar. Ele chegou na clínica já em sofrimento, apresentando estágio grave de cinomose e com seu corpo tomado por larvas (miíase). Não sabemos quanto tempo ele ficou dentro do bueiro, mas as larvas já haviam tomado todos os seus órgãos internos, inclusive seu cérebro e meninges (canais internos dos ossos), e estavam saindo pelos seus ouvidos, nariz e orifícios oculares. Ele chegou a ser sedado para início da remoção das larvas, porém, diante da série de complicações do seu caso, infelizmente não foi possível salvá-lo. Agradecemos à todos que contribuíram com esse caso, depois de muito, muito sofrimento, ele descansou. Seu corpo estava frágil, quem sabe há quantos dias ele gritou por ajuda, até que fosse ouvido pelos bombeiros hoje? Descanse em paz, Levi. Sentimos muito não termos chegado antes! 💔