Criminoso é atropelado e agredido após realizar assalto na BR-364

Caio Henrique Alves de Araújo, 24 anos, foi atropelado e agredido por populares após cometer um roubo, na tarde desta sexta-feira (17), na BR-364, no Residencial Rosa Linda, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Caio trafegava em uma bicicleta, se aproximou de algumas pessoas em uma parada de ônibus na rodovia e, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto. O bandido conseguiu roubar bolsas e celulares, e em seguida empreendeu fuga por uma das ruas do residencial.

Um motorista não identificado passava pelo local e presenciou o roubo. O bandido percebeu que estava sendo seguido e jogou uma bolsa e uma arma em uma área de mata, e tentou fugir do carro, mas o condutor conseguiu fazer o criminoso cair da bicicleta, e em seguida passou com o veículo por cima do assaltante.

Populares que chegaram para ver o que estava acontecendo souberam que Caio estava roubando na região e logo começaram a agredir o assaltante. Após o espancamento, o homem ficou caído no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou os primeiros socorros e o encaminhou Caio ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou encontrar a arma que foi jogada pelo criminoso em uma área de mata, mas não encontraram.

As vítimas estiveram na Delegacia de Flagrante (Defla), para fazer um boletim de ocorrência contra o acusado, que foi preso após ser liberado do PS.

