Defensoria faz 100 atendimentos no 1º dia de orientações sobre Auxílio Emergencial

Ouvidoria do órgão ajuda pessoas sem acesso a internet ou pouco familiarizadas com ferramentas digitais

A Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC) realizou cerca de 100 atendimentos no primeiro dia de orientações à população sobre o Auxílio Emergencial de R$ 600 do governo federal. O valor será pago pelos próximos meses, enquanto durar a pandemia de coronavírus no Brasil.

Entenda: No Acre, Defensoria cadastra no Auxílio Emergencial pessoas sem acesso à internet

De acordo com a ouvidora Solene Costa, uma das responsáveis pela ação, até mesmo pessoas de Rondônia e do Amazonas chegaram a ligar em busca de dicas sobre como proceder na solicitação do benefício.

A ação é voltada especialmente para a população mais pobre que não tem acesso à internet ou familiaridade com ferramentas como aplicativos.

Para solicitar o apoio, basta entrar em contato com o órgão por meio do telefone (68) 99942-7312 com as seguintes informações: nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe e número de telefone.

Após o cadastro, o governo federal enviará, em até 10 horas, um código para dar prosseguimento à solicitação. Depois, começa a última etapa. Nela, é necessário informar RG, estado, cidade, renda atual e número de dependentes.

