Detento com coronavírus teve contato com outros 26 presos, diz Iapen

Em nota divulgada neste domingo (19), o diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), Arlenilson Cunha, disse que o detento de 34 anos, diagnosticado com covid-19, recebeu o diagnóstico na noite de sábado (18) e já estava em isolamento desde a quinta-feira (16) quando começou a apresentar os sintomas suspeitos, em uma cela individual, afastado dos outros detentos.

No entanto, antes de ser isolado, o rapaz que está recluso desde 2018, teve contato com outros 26 presos do pavilhão A. Segundo nota, destes, sete também foram encaminhados para o atendimento médico, porém, a nota não informa se estes apresentaram sintomas e nem se realizaram exame para a doença ou mesmo fala sobre resultado positivo ou negativo.

Além destes, outros 19 presos estão em isolamento preventivo. O estado de saúde de nenhum deles foi informado.

Confira abaixo a nota do Iapen:

1. No início da noite do sábado, 18, o Iapen recebeu a notícia oriunda da Vigilância Epidemiológica de que um detento testou positivo para coronavírus. Trata-se de um reeducando de 34 anos de idade que se encontra no recluso desde 2018.

2. O detento é oriundo do pavilhão A do Complexo Penitenciário de Rio Branco, mas cumpria período de isolamento no pavilhão Q, desde a última quinta-feira, 16, por ter sido considerado caso suspeito de Covid-19.

3. O detento se encontra no Complexo Penitenciário de Rio Branco em cela individual e isolado dos demais presos do sistema, sendo devidamente acompanhado pelas equipes de saúde do Estado.

4. Anterior ao recebimento do resultado do exame, o preso esteve em contato com outros 26 detentos, sendo que 7 destes foram encaminhados juntamente com ele ao atendimento médico e exame laboratorial e permaneceram em isolamento no pavilhão Q. Os outros 19 também já foram devidamente transferidos da cela de origem no pavilhão A para o isolamento preventivo no pavilhão Q.

5. Os detentos identificados passarão por todas as avaliações médicas necessárias e exames laboratoriais que por ventura forem solicitados pelos profissionais de saúde.

6. Os familiares foram informados a respeito da situação de saúde do preso que recebeu resultado positivo por meio da equipe técnica do presídio e também receberão as informações referentes à evolução do quadro do paciente sempre que este for atualizado.

7. O Iapen esclarece que, neste momento de pandemia de Covid-19, a saúde dos presos e servidores do Sistema Penitenciário é prioridade. Todas as medidas estão sendo tomadas no sentido de resguardar a população carcerária do avanço da contaminação no ambiente prisional.