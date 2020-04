Gladson anuncia dois casos confirmados de Coronavírus em Cruzeiro do Sul 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou por meio de suas redes sociais na noite deste domingo (12), que foram confirmados dois casos de Coronavírus em Cruzeiro do Sul.

“Fui informado há pouco que dois casos de coronavírus foram confirmados no município de Cruzeiro do Sul”, disse.

Segundo Cameli, os casos serão computados no boletim de segunda-feira (13). “Informo que a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) já acionou a Vigilância Sanitária no município e notificou a Prefeitura Municipal para que sejam tomados todos os procedimentos médicos necessários no cuidado com as vítimas e com a contenção da proliferação da doença”, explicou.

Após verificar de perto que o povo do Juruá não estava respeitando a quarentena, ele há questão de pedir que as pessoas fiquem em casa. “Reforço meu pedido para que mantenham o isolamento social. Só assim iremos vencer este desafio”, declarou.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários