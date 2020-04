Mulheres usam coronavírus como desculpa para aplicar golpe de R$ 14 mil em idosa

Segundo a vítima, em seguida, a mulher que se apresentou como funcionária do banco em que tem conta disse que ela não precisava perguntar para o filho, pois a operação foi em Manaus, e por isso eles ligaram, já que o sistema identificou uma movimentação estranha na conta.

A suspeita então falou que transferiria a idosa para a gerente, que seria responsável por realizar o pedido de estorno do dinheiro. Conforme relata Maria, uma mulher que se identificou como Camila a atendeu e pediu os números de todos os cartões que ela tinha. “Ela me instruiu a apertar a minha senha pausadamente, afirmando que não veria, e falou que eu devia falar as letras utilizadas no caixa eletrônico. Fiz tudo. Ela também pediu a senha do aplicativo pela internet e o limite dos seis cartões”, relata.

Após passar todos os dados, Maria afirma que a estelionatária explicou que ela deveria colocar os cartões, o chip do celular e uma carta escrevendo que o cartão havia sido clonado em um envelope. “Então a mulher me disse que como eu sou idosa e estamos em meio a uma pandemia, mandaria uma funcionária buscar tudo e levar até o banco para o cancelamento, evitando que eu corresse risco de contrair a doença. Ela disse que eu só deveria deixar a mulher entrar se ela falasse o código 6265 e me garantiu que era de confiança”, conta.

Uma das golpistas foi o prédio de Maria, subiu pelas escadas e pegou o envelope com os cartões. “Acho que não quis pegar o elevador pelas câmeras. A moça que estava ao telefone comigo não me deixou desligar a nenhum momento. Falou que eu deveria entregar o envelope nas mãos da funcionária que buscaria, que ela estaria de máscara e que eu não devia comentar com ninguém , porque a quadrilha que clonou meu cartão era perigosa e poderia estar de olho”, diz.