Pesquisa ContilNet: 65% dos acreanos não são a favor do retorno ao trabalho

Mesmo com as decisões governamentais a respeito das medidas de combate ao coronavírus em todo o estado, o site ContilNet quis saber qual a opinião dos acreanos sobre o isolamento social que paralisou a maior parte da rotina de trabalho em todo o Acre.

Em uma enquete divulgada, a pergunta era: “Você é a favor que as pessoas voltem ao trabalho em meio a esta onda do coronavírus?”.

Mais de 5 mil pessoas responderam ao questionamento.

Para 3.635 internautas (65.77%), a ideia de retornar fisicamente às atividades não é a melhor solução neste momento de pandemia; já os 1.892 acreanos (34.23%) acreditam que é possível uma retomada.

Decreto

O fato é que a partir de uma reunião que aconteceu nesta terça-feira (28), por vídeo conferência, com a equipe de governo e presidentes da Associação Comercial, Industrial e de Serviços Agrícolas do Acre (Acisa), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-AC), Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio-AC) e Federação das Industrias do Estado do Acre (Fieac-AC), o comércio pode ser reaberto na próxima segunda-feira.

As aulas das escolas públicas e particulares de Rio Branco devem retornar a partir do dia 1 de junho.

Entenda: No AC, comércio pode ser reaberto na próxima segunda e retorno das aulas em junho

