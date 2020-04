Sebrae e a Caixa firmam acordo para facilitar o acesso dos empreendedores a financiamento

A parceria utiliza as linhas de crédito disponibilizadas pela Caixa e as garantias complementares serão concedidas pelo Sebrae

Sucesso da Personal Organizer Karla Júlia, como ela adaptou o seu negócio para continuar trabalhando na quarentena e parceria Sebrae e Caixa Econômica para micro e pequenas empresas.

Em época de confinamento, quem ainda não tirou um tempinho para organizar a casa ou pelo menos um cômodo, agora com essa dica, não vai resistir.

Quero contar pra vocês, sobre a Personal Organizer Karla Julia. Mas antes, vamos deixar claro o que faz uma Personal Organizer.



O Personal Organizer analisa a pessoa, a rotina, o lugar e detecta o problema e, com foco no bem-estar e aprimoração de tempo e espaço, aplica soluções únicas e DEFINITIVAS para desordem não voltar. Podem organizar casas, (armários, cozinhas, home-offices até a residência toda), mudanças. Trabalham não só com atividades domésticas, mas com as empresas também, escritórios, lojas e onde precisarem de organização.

Karla Júlia, é uma empreendedora acreana, que transformou o dom de estar sempre organizando e otimizando espaços e coisas, em profissão. Buscou especialização, e já atua a dois anos no estado do Acre e em outros estados.



Geralmente, o trabalho da Karla é realizado presencialmente, mas com a quarentena, não teve jeito, assim como muitos empreendedores, ela teve que buscar novas soluções para continuar realizando o seu trabalho.

“Confesso que achei surreal no começo orientar as pessoas a executarem as organizações apenas com minhas dicas e orientações por vídeo chamada. Então, quando fiz a cozinha de uma amiga que mora em Campo Grande, como teste, e vi que funcionou e que é possível ter resultado até mais satisfatório que o presencial, porque neste caso, o cliente aprende tudo mesmo, já que ele vai executar as atividades.”

E tem depoimento de cliente satisfeita e dicas de organização no instagram @karlajuliapersonalorg.

“eu amei a consultoria on line da Karla foi por chamada de vídeo e deu super resultado, foi divertido e prático escolhi um cômodo da casa, que foi o quarto da minha filha, ela orientou no posicionamento dos móveis , fizemos triagem de brinquedos, livros e roupas , cada dica foi super valiosa na hora da organização! Ela ensinou também técnicas para dobrar as roupas na gaveta e ter mais espaço. Gente é outra vida, nunca pensei que iria manter, as gavetas da minha filha, organizadas. Vale muito a pena! super indico! Williane Silva.

“sobre a consultoria on line da Karla eu adorei. Primeiro que eu aprendi a organizar, as vezes as pessoas querem que façam por elas, mas a experiência on line foi muito legal porque nós mesmo podemos ir fazendo e já aprendendo. A organização foi através da chamadas de vídeos primeiro mostrei a necessidade de organizar minha cozinha devido ao pequeno espaço, depois ela foi me ajudando organizar por ordem das coisas que mais usava para facilitar o acesso às colheres tempero e coisas básicas. Sinceramente, pareceu outra cozinha achei que ficou bem mais espaçosa. Super indico uma consultoria e nesse período de isolamento social nada melhor que uma profissional nos ajudando e sem ter contato. Jaqueline Okazaki.

@karlajuliapersonalorg

O Sebrae e a Caixa firmam acordo para facilitar o acesso dos empreendedores a financiamento de capital de giro.

A parceria tem objetivo a levar às micro e pequenas empresas o melhor suporte e atendimento necessário para o gerenciamento do seu empreendimento.

A medida 932 faz parte do conjunto de iniciativas que vem sendo implementado pelo Governo Federal e o Sebrae para reduzir o impacto provocado pela crise do coronavírus sobre os pequenos negócios no Brasil.

A linha de crédito está disponível para Microempreendedores individuais, Microempresas e Empresas de pequeno porte dos setores de indústria (inclusive agroindustriais), comércio e serviços.

A parceria utiliza as linhas de crédito disponibilizadas pela Caixa e as garantias complementares serão concedidas pelo Sebrae por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe).

Como fazer

A nova linha é especial, já que conta com taxas e prazos diferenciados, tudo para você manter o seu negócio em pleno funcionamento. Vale ressaltar que os empreendimentos devem ter pelo menos 12 meses de faturamento e não haver nenhuma restrição nem de CPF nem de CNPJ.

Através do portal da Caixa o empresário poderá manifestar seu interesse e a partir disso, será realizado uma pesquisa para aprovação da oferta de crédito, taxas de juros, prazos de carência para as micro e pequenas empresas.

Fonte: site Sebrae/ Sebrae nos estados.

PARABÉNS BUJARI

Bujari completou no último dia 28, seus 28 anos de emancipação política. Eu não poderia deixar de parabenizar essa cidade onde morei por boa parte da minha infância, e onde está a história da minha família. Gostaria de desejar dias melhores a toda a população bujariense, saúde, educação, segurança e desenvolvimento. É momento também de lembrar a luta de algumas pessoas, algumas dessas, da minha família, como meus avós maternos José Maciel da Silva (In Memoriam) e Carmelita Alves de Melo e Silva (In Memoriam), que ajudaram a fundar o município. Clóvis Melo, primeiro prefeito e Moises Carneiro Torres, que além de ter escrito dois livros que contam a história do município, também compôs o hino da cidade.

Bujari esta localizado no nordeste do estado do Acre. Limita ao norte com o Amazonas, ao sul com o município de Rio Branco, a leste com o município de Porto Acre e a oeste com o município de Sena Madureira.

Área: 3.468 km²

População total (estimativa IBGE/2018): 10 111 hab

Prefeito(a): Romualdo Araújo (PCdoB, 2017 – 2020)

Distância até a capital: 20 km

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários