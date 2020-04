Veja ao vivo a live com show da banda Jeito Moleque

O show on-line dos pagodeiros será transmitido nesta terça-feira (29/05), a partir das 20h, por meio do canal oficial do grupo no YouTube

O grupo Jeito Moleque realiza a primeira live nesta terça-feira (29/05), a partir das 20h. A transmissão do show on-line será realizada por meio do canal oficial dos pagodeiros no YouTube.

Enquanto a live acontece o grupo arrecadará doações para as pessoas que se encontram em situações vulneráveis devido a pandemia do coronavírus.

No repertório, o público pode esperar as músicas Me Faz Feliz, Eu Nunca Amei Assim, Teu Segredo e A Amizade é Tudo.

Acompanhe a live com show de Jeito Moleque:

