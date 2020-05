Assaltantes rendem comerciante e levam celulares e dinheiro no Centro de Sena Madureira

Um novo roubo com emprego de arma de fogo movimentou a polícia, na região comercial da rua Padre Egídio, no Centro de Sena Madureira, na manhã de sábado (23). Na ocasião, dois assaltantes tomaram 4 celulares e dinheiro do caixa de uma loja.

A polícia militar informou que o comércio fica na Travessa do mercado municipal, esquina com a rua Padre Egídio. “Dois rapazes de baixa estatura ameaçaram matar um casal de comerciantes e roubaram três celulares da vitrine, R$ 150 em dinheiro e o celular pessoal do microempresário”, informou a PM.

Após a ação criminosa, a dupla que portava uma escopeta saiu correndo por dentro do mercado e atravessou o rio, pela Catraia, para o Segundo Distrito.

A PM fez incursões na comunidade, entretanto, não conseguiu localizar os suspeitos já identificados. As investigações continuam. Às vítimas não divulgaram o valor exato do prejuízo. Recentemente, o mesmo comércio havia sido vítima de assalto.

