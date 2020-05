Coluna da Márcia Abreu traz café com empreendedoras, aniversariantes e mais

Muiiitos Vivas, muitas felicidades, feliz aniversário é o que desejo a minha querida amiga, irmã, comadre Rosiane manchini, a Gigi , aniversariante do dia. Desejo que nosso maravilhoso Deus seja seu escudo, sua fé inabalável e que Ele realize todos os desejos do seu coração. Saude, felicidades e vida longa. Parabénsssss!

Além de linda, simpática e carismática, ela arrasa na arte da confeitaria. Com maestria, Karen Mesquita comanda sua deliciosa João e Maria Doceria. E, no dia 14, foi a vez dela preparar seu próprio bolo confeitado para apagar velinhas. Parabéns Karen!

RESPONSABILIDADE COLETIVA

Em que pese fica aqui meu desabafo quanto a irresponsabilidade de algumas pessoas que deveriam ter uma conduta licita, idônea no cumprimento da quarentena, quando sabedor que teve contato com uma pessoa positivada com a covid19.

*É fato que muito provavelmente, o vírus fora disseminado em razão do convívio social. Logo, o mínimo que esta pessoa deve fazer é se isolar e cumprir a quarentena.

*E, por sua vez, àquela(e) que começar a sentir os sintomas da covid19, tem a obrigação de imediatamente comunicar a todos do seu convívio o que está sentindo, NÃO ESCONDER!

Em tempo, Coluna registra o aniversário da médica Ana Luiza Marques, dia 16. Ana Luiza é médica residente em Manaus-AM.

ENEM

Em função da pandemia da covid19 o Inep definiu, ontem, 20, as novas regras do Enem 2020, que são elas:

*As datas de aplicação das provas do Enem 2020 serão impresso e digital.

*Fica assegurada a gratuidade da taxa para os estudantes que tem direito e não conseguiram solicitar a isenção dentro do prazo.

*As provas do Enem Digital acontecem nos dias 22 e 29 de novembro.

*As inscrições para o Enem 2020 seguem abertas até as 23h59min desta sexta, 22.

Um sucesso a live do DJ Cristiano, domingo passado. Bombou!

DESABAFO

Não está sendo fácil para ninguém. Sejam para os governantes, gestores, empresários, servidores públicos, médicos, enfermeiros, autônomos, enfim. Toda essa situação, o isolamento, economia parada, a falta de estar com familiares, amigos, de estar produzindo, do movimento diário, ver pessoas morrendo, a ignorância ainda de muitos é triste, desgastante, chato, incômoda. E, ainda, ver as pessoas brigando por política em meio ao caos instalado em nosso país. Que lástima!

Mariah Viana festejou em Brasília, seu aniversário dia 16, com o filhote David e o maridão Bruno!

CAFÉ COM EMPREENDEDORAS

Hoje, 21, às 17h, a RME, promove o 1º Café com Empreendedoras de Rio Branco. As embaixadoras da Rede de Mulheres Empreendedoras, Iris Tavares e Fabiana Rolim, apresentam uma live com as convidas Eliane Sinhasique e Gina Valente com um tema tuuudo a ver, principalmente no atual contexto, “vendas online e novos hábitos de consumo”. A transmissão é pelo canal ZOOM. Se liga!

Adriana Souza, analista do Sebrae, em família entoou os parabéns pra você, na noite desta quarta em comemoração aos seus 4.7. Na foto, Adriana ao lado dos irmãos Claudia e Felipe.

TRANSPARÊNCIA

O Ministério Público do Acre integra o grupo que lidera o ranking de transparência entre os MPs nos Estados quando se analisam os dados do 2º quadrimestre de 2019. Além do Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí e Tocantins são as nove unidades estaduais do Ministério Público que atingiram o índice de 100% na avaliação dos Portais de Transparência do MP.

Veterinária Vânia Ribeiro também fez aniversário no último dia 18 e comemorou a data em casa e virtualmente com os amigos e familiares que residem fora. Da coluna, Parabéns. Foto da aniversariante ao lado do marido Mauro Ribeiro.

