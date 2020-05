Gladson pode prorrogar quarentena até junho após aumento nos casos de covid-19

Novo decreto poderá sair nos próximos dias no Diário Oficial do Estado (DOE)

O governador Gladson Cameli (Progressistas) poderá prorrogar até junho as recomendações de isolamento social em todo o território do Acre, em virtude da epidemia do coronavírus. Inicialmente, a quarentena se encerraria no domingo (17). O novo decreto poderá sair nos próximos dias no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo informações repassadas por fontes do Palácio Rio Branco, o governo estuda esticar o isolamento em razão do alto número de casos confirmados da doença e também de óbitos.

O governo deve, ainda, prorrogar o retorno das aulas no âmbito estadual, a exemplo do que fez a prefeitura de Rio Branco.

