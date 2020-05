Hora de se emocionar com a minissérie “Pequenos Incêndios por Toda Parte”

Antes das dicas propriamente ditas, espero que todos estejam bem – dentro do possível, e que possamos retomar as atividades regulares em breve, porém com outro olhar: sobre as relações, sobre o tempo e sobre nossas querências. Para refletirmos juntos, deixo este vídeo incrível (de um canal também incrível). Bom fim de semana a todos!

PEGA FOGOOO!!!

https://youtu.be/JCk1SgGQQ4c

Livro bom gera filme/série boa? Nem sempre – mas nesse caso aqui… MANOOO! A coisa ficou boa de um jeito que não sei explicar totalmente. Em Pequenos Incêndios por Toda Parte (Little Fires Everywhere), adaptado pela empresa da atriz Reese Witherspoon (que também atua na minissérie), temas como maternidade, racismo, arte e sexualidade são explorados em uma história repleta de personagens muito humanos, com falhas e virtudes que nos deixam com a garganta apertada sem saber o que faríamos na mesma situação. Vai na fé que o negócio é bom – o livro também vale a pena, com algumas diferenças entre os dois.

Disponível na Amazon Prime Vídeo

CLÁSSICO DO CINEMA

Chegou para os assinantes da Netflix o clássico Scarface, do diretor Brian de Palma. Lançado em 1983, a trama do longa – praticamente uma tragédia shakespeariana – mostra a ascensão e a queda de Tony Montana, um chefão do tráfico na Flórida. Intriga, ganância e mortes circulam a espiral de destruição do personagem, com a presença INCRÍVEL de Michelle Pfeiffer como Elvira, o interesse romântico do personagem vivido por Al Pacino.

Disponível na Netflix

SEX & A ESPANHA

Quatro amiga, uma amizade poderosa e dramas familiares/sexuais/pessoais. A sinopse lhe parece familiar? Poderia ser a descrição de Sex & The City, mas se trata da série Valeria. Em apenas 8 episódios, situações envolvendo trabalho, sonhos, carreira, casamento, relacionamentos e muito mais permeiam a vida destas mulheres espanholas. Pra rir e se emocionar. E também ficar com calor – é cada cena picante que a gente fica 0_O, hahahahaha.

Disponível na Netflix

PODCAST DA RODADA

https://open.spotify.com/episode/1jHcVVbJKUGtYAMzcTP25d

PARA A PLAYLIST

https://youtu.be/q5xIoeG4uVI

Brazil Confirmados 498,440 +30,102 (24h) Mortes 28,834 +890 (24h) Recuperados 205,371 41.2% Ativos 264,235 53.01%

