Live Solidária do governo terá arrecadação de alimentos e música de qualidade neste sábado

Faltam poucas horas para a transmissão da Live Solidária promovida pelo Governo do Estado do Acre. Logo mais, às 19h, o sambista Brunno Damasceno e outros artistas locais vão proporcionar alegria e música de qualidade para o público. Além das atrações, o evento se destaca pela filantropia.

Por meio de uma grande corrente do bem, alimentos e outros produtos de primeira necessidade estão sendo arrecadados para doação às famílias mais afetadas pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Em levantamento prévio, servidores públicos de apenas algumas secretarias e outros órgãos do governo já doaram mais de 7 toneladas de alimentos.

O cantor Brunno Damasceno revela que um grande show, com três horas de duração, está sendo especialmente preparado para o público. Para o sambista, a live será marcada pela arrecadação de alimentos e músicas de qualidade.

“A expectativa é grande para a live e confesso que estou ansioso. O objetivo é arrecadar alimentos para as famílias que estão sofrendo com a crise do coronavírus e também vamos ter a oportunidade de levar alegria para as pessoas que estão em quarentena. O repertório vai ser de músicas que passem energia positiva para o nosso público. Teremos muitas composições acreanas e grandes sucessos nacionais”, enfatizou.

Live Solidária será transmitida pelo canal Notícias do Acre, no Youtube

Para acompanhar a transmissão, basta acessar o canal Notícias do Acre, no Youtube. Vale lembrar que todos os cuidados de higienização, uso de máscaras e distanciamento serão rigorosamente obedecidos durante o evento beneficente.

A live contará interatividade. Mensagens do público serão lidas e um QR Code ficará disponível na tela para o recebimento de donativos. Na oportunidade, será feita a prestação de contas das principais ações realizadas pelo governo estadual, bem como orientações para evitar a proliferação do vírus.

Pontos de arrecadação também foram montados nas principais lojas das redes de supermercados Arasuper, Mercale e Pague Pouco. Nestes locais, a coleta segue até a próxima semana.

A Live Solidáriaé uma realização do gabinete da Primeira-Dama do Estado e da secretaria de de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), e conta com o apoio da secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).