“Nenhuma empresa ligada ao meu nome terá relação com as obras”, diz Gladson

O discurso do governador Gladson Cameli, durante o lançamento da Operação Força Máxima – ação conjunta que prevê uma série de obras públicas para a Capital e todo estado -, nesta quinta-feira (14), permeou a situação do coronavírus no Acre e, além dos investimentos em infraestrutura, a transparência em seu governo.

Em entrevista à imprensa local, Gladson disse que nenhum dos serviços que serão licitados às construtoras para a construção de espaços públicos, como praças e quadras esportivas, hospitais de campanha, unidades de saúde e ambientes culturais, contará com o trabalho de empresas ligadas ao seu nome.

VEJA TAMBÉM: Governo e prefeitura assinam pacote de serviço para salvar economia da crise

O posicionamento, de acordo com o chefe do executivo, surgiu após alguns boatos de ligações das empresas de sua família com obras do Estado.

“Eu estou aqui já afirmando para estes que falam o que não sabem. Nenhuma empresa que sou sócio ou que tenha a ver com meu pai fará parte destas construções. Dou liberdade para os órgãos fiscalizadores apurarem isso. Eu zelo pela transparência no meu mandato”, comentou.

Em todo o Acre, serão investidos R$ 3,9 bilhões, tendo o governo como gestor legal dos recursos. As ações serão executadas pelo Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (Deracre). Em Rio Branco, a operação acontece em parceria com a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb).

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários