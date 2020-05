Príncipe belga vai a festa proibida na Espanha e volta com coronavírus

Depois de participar de uma festa particular com outras 27 pessoas em Córdoba, na Espanha, na última terça, o príncipe Joachim, da Bélgica, teve teste positivo para coronavírus nesta sexta (29), segundo a Casa Real do país.

No episódio, o príncipe rompeu regras para evitar o contágio: a Bélgica permite apenas viagens essenciais para fora do país, e na Espanha quem entra deveria fazer quarentena obrigatória de 14 dias. Além disso, reuniões com mais de 15 pessoas ainda estavam proibidas nessa fase de desescalada em Córdoba.Com o sexto maior número de mortes por Covid-19 no mundo (mais de 27 mil neste domingo), a Espanha havia decretado naquela terça (26) luto de dez dias.

Joachim é sobrinho do rei Filipe e o nono na fila do trono belga e namora há vários anos uma espanhola de família ligada ao agronegócio de Córdoba. Os participantes da festa tiveram que ser localizados e isolados.

Segundo a imprensa espanhola, a festa, que durou dois dias, causou o mais grave surto epidemiológico da desescalada em Córdoba. A Polícia Nacional espanhola abriu investigação sobre o caso.

Aos jornais belgas, a Casa Real disse que o príncipe havia viajado por “razões profissionais”.

Brazil Confirmados 505,487 +7,047 (24h) Mortes 29,013 +179 (24h) Recuperados 205,371 40.63% Ativos 271,103 53.63%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários