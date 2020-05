Segunda parcela do auxílio de R$ 600 deve ser paga a partir da semana que vem

Do total de inscritos desde 7 de abril, 13,6 milhões vão passar por nova análise para ter o benefício

A Caixa Econômica Federal deverá começar a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 no meio da próxima semana, segundo informou o ministro Onyx Lorenzoni (Cidadania) em entrevista no programa Brasil Urgente nesta quinta-feira (30).

De acordo com ele, até agora, 50 milhões de brasileiros têm direito de receber o auxílio emergencial, de um total de 96 milhões de CPFs analisados pela Dataprev (empresa de tecnologia do governo). Segundo o ministro, são 31 milhões de brasileiros não são elegíveis, ou seja, não terão direito ao benefício.

Há ainda um número de CPFs cuja análise foi inconclusiva, o que engloba 13,6 milhões de brasileiros. Neste caso, o ministro informou que começou a ser feita reanálise destes CPFs para identificar quem, dentre os mais de 13 milhões, têm direito ao auxílio para que o pagamento seja feito.

“Hoje [quinta-feira,30], já começaram a procurar nestes 13 milhões de CPFs quem tem direito, para solucionar sem que a pessoa tenha que fazer novo cadastramento. É um trabalho grande e nós estaremos, já na próxima semana, com a verificação destas pessoas.”

Ele diz ainda que ​a Dataprev trabalha “para colocar um site no ar para a pessoa saber exatamente o que aconteceu com ela”.

Segundo o governo, cinco milhões de pessoas ainda não receberam a primeira parcela do auxílio emergencial. A demora foi explicada pelo volume expressivo de CPFs inelegíveis e dados inconclusivos.

O governo garantiu que as pessoas que se inscreveram no programa até o dia 26 de abril e ainda não tiveram retorno serão avaliadas ainda nesta sexta-feira para saber se encaixam nos critérios de recebimento do benefício. “Até hoje à noite, todos os inscritos no aplicativo até o dia 26 de abril terão sido avaliados. Acho isso importante, porque nós começamos a acelerar a nossa esteira para responder mais rapidamente para as pessoas”, disse o ministro. Antes de iniciar o pagamento da segunda parcela, o governo irá finalizar o processo de conciliação, em que avalia, juntamente com a Caixa, o destino da verba já enviada. Até agora, a Caixa pagou 35,5 bilhões de reais para 50 milhões de pessoas.

