A verdade é que ninguém gostaria de estar na pele de Gladson, entre a cruz e a espada

Eu não queria estar na pele do governador Gladson Cameli nesse momento em que vive literalmente entre a cruz e a espada. Por um lado, empresários e pastores pressionam pela flexibilização, por outro, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal recomendam prorrogação da quarentena.

Peso 1

É preciso colocar na balança que até aqui, todas as decisões tomadas pelo governador Gladson Cameli e o secretário de saúde, Alysson Bestene, deram certo. Têm sido positivas no enfrentamento do coronavírus. Quase cinco mil vidas foram salvas.

Peso 2

Qualquer passo em falso, pode comprometer tudo que deu certo, talvez, por causa de 15 dias a mais ou a menos, não faz diferença. O foco em salvar vidas prevalece sob qualquer questão econômica. Afinal, sem vidas não existe economia forte. O covid-19 não escolheu até aqui cor, raça e nem condição econômica.

Convívio sem Covid

O Planejamento em torno da flexibilização do isolamento social vem sendo muito bem pensado e baseado em projetos que deram certo no Brasil. O secretário Ribamar Trindade coordena as ações junto com o Coronel Ricardo Brandão (Planejamento) e a secretaria de saúde.

Na prática

Se tudo que está planejado for colocado em prática, o Acre terá uma adaptação ao novo normal de muita segurança sanitária. E o envolvimento de todos, ou seja, o compartilhamento dessas responsabilidades é mais um acerto da equipe de governo.

Retomada do crescimento

Os empresários têm razão quando cobram um plano para retomada do crescimento. É aguardar que os hospitais de campanha entrem em funcionamento, essa é a regra número um para qualquer flexibilização.

Negativo

A inflação no mês de maio foi de -33%. Mas não impediu a subida no custo da construção civil com 0,43%. Difícil entender como o metro quadrado de construção no Acre pode chegar três vezes a mais do que no sul do país.

Agenda ministerial

Está praticamente tudo confirmado para a visita do ministro interino Eduardo Pazuello no Acre na próxima segunda (15). Ele deve chegar no domingo em Rio Branco, inaugurar o Hospital de Campanha em Rio Branco e visitar as obras do Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul.

Otimista

O senador Marcio Bittar, principal articulador da vinda do ministro interino da saúde ao Acre, disse estar muito otimista com o enfrentamento da covid-19 no estado e na ajuda que o governo federal deve anunciar.

Antecipação

A prefeita Socorro Neri não figura entre os gestores que merecem nota de protesto diante das supostas irregularidades nas compras de equipamentos e estruturas para o enfrentamento da covid-19, afinal de contas, ela se antecipou aos fatos e pediu ao MPF a fiscalização dos atos.

Controle interno

A coluna não advoga para o município, mas uma coisa é preciso esclarecer. Uma das primeiras medidas tomadas pela prefeita Socorro Neri, quando assumiu o cargo, foi aprimorar o controle interno. Ato que deve ser seguido por quem pensa em austeridade.

Todos Zen

Com as negativas dadas por Raimundo Angelim (PT), o partido dos trabalhadores no Acre deve sacrificar o deputado Daniel Zen nas eleições desse ano. Não que para o deputado isso represente algum sacrifício, mas, pelas circunstâncias políticas.

Dinheiro na conta

Com a primeira parcela de auxílio emergencial na conta, cerca de R$ 1 milhão, a prefeita Fernanda Hassen anunciou a antecipação da parcela do décimo terceiro para julho.

Sem festa

Mas, nem tudo é folia no Alto Acre. Fernanda Hassen anunciou o cancelamento do Carnaval Fora de Época e de todas as atividades cívicas, esportivas e culturais do 3 de Julho. Tudo por conta do covid-19.

