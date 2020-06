AC registra 12 mortes e 329 novos casos de coronavírus e se aproxima de 8.500 infectados

As mortes são 8 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idades entre 28 e 87 anos

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma 329 novos casos de coronavírus no estado. Desse modo, o número de infectados saltou de 8.128 para 8.457.

A Sesacre também registrou mais 12 óbitos por Covid-19: 8 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idades entre 28 e 87 anos. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 211 para 223, nesta terça-feira, 9.

Mais informações sobre os óbitos e outros dados serão divulgados no boletim completo, a partir das 16 horas.

