Orgulho Nerd: fã acreana de Harry Potter reúne acervo incrível de itens avaliados em mais de R$ 50 mil

O Dia do Orgulho Nerd, também conhecido como “Dia da Toalha” é comemorado neste dia 25 de março, que também é marcado pela estreia do filme Star Wars: Episódio IV – Uma nova esperança, lançado neste mesmo dia em 1977. A data é celebrada em todo o mundo e no Acre, local onde nasceu a primeira Associação de Nerds do país, não seria diferente.

A funcionária pública Ethiene Cristiana é nerd de carteirinha e tem orgulho de carregar uma das maiores coleções da saga Harry Potter já vista no Acre. Com cerca de 600 itens, Ethiene avalia que a super coleção bruxa tenha um valor que se aproxima dos R$ 50 mil. Segundo a colecionadora, o hobby começou em 2000, quando encontrou uma cartela de adesivos em uma loja de outro estado.

“Eu comecei a colecionar Harry Potter no ano 2000. Eu não estava aqui em Rio Branco, eu estava em Belém e só tinha Americanas nas grandes cidades e aí eu vi um livro de adesivos do Harry Potter, era uma das primeiras coisas que eu tinha visto da saga. Inclusive, é um modelo que é de um desenho de antes dos filmes, o Harry que tinha da descrição mesmo da autora, não era o Harry do Daniel [Radcliffe – ator que interpreta o personagem nos cinemas], é um modelo diferente dos filmes, então começou com esses adesivos”, explicou ao ContilNet.

Com cerca de 600 itens, Ethiene contou que há dois anos iniciou um inventário dos objetos que fazem parte de sua coleção. “Eu nunca consigo finalizar, pois eu ganho algumas coisas, vou colocando itens novos e eu esqueço de anotar, mas deve ter entre 600 a 700 objetos”, disse a colecionadora, que expõe sua paixão em estantes, prateleiras e nichos na sala de sua casa.

Os objetos da coleção de Ethiene variam desde itens mais baratos, até outros de valores inestimáveis, como o autógrafo do ator Rupert Grint, que interpreta o personagem Rony Weasley, melhor amigo de Harry Potter, além de outros objetos que foram adquiridos em outra moeda, como dólar, nos parques e lojas oficiais da saga nos Estados Unidos.

Questionada se há um item preferido, Ethiene disse que arrisca dizer que há dois: a varinha do Rabo-Córneo Húngaro, que é exclusiva da loja de Nova Iorque e a ampulheta do professor Slughorn. “A varinha eu acho muito perfeita nos detalhes e a ampulheta é muito significativa, o professor é da mesma casa que eu, eu acho ela é muito linda e foi super difícil de conseguir”, explicou.

A fã de Harry Potter possui uma diversidade de itens em sua coleção, desde bottons, miniaturas, varinhas – que são 113 ao todo -, Horcruxes, livros e até mesmo uma vassoura, que na saga são usadas como transportes dos bruxos. Ethiene tem o modelo Nimbus 2000, a primeira vassoura que Harry Potter ganha ao entrar para o time de quadribol da casa Grifinória.

Compras para coleção

Ethiene explicou ao ContilNet que a maioria das compras são feitas em sites na internet, como desapegos, além de manter contato com redirecionadores dos Estados Unidos e Reino Unido. “Tem bastante coisa de Harry Potter também no Instagram, tem bastante coisa, bastante loja. A maioria, 98%, é internet nos sites oficiais ou em desapego tipo eBay e Amazon”, disse.

Além da internet, Ethiene também aproveita suas viagens para conhecer locais de imersão da saga Harry Potter e faz compras para sua coleção pessoal de itens dos filmes e livros do menino bruxo.

“Extensão do meu corpo”

“Eu tenho minha coleção como uma extensão do meu braço, como uma parte do meu corpo, é como se fosse um filho. Você faz toda a manutenção dela em questão de limpeza, na compra de equipamentos tipo aspirador de pó com a ponta mais fina para ter cuidado com os itens, até as próprias estantes”, disse Ethiene sobre a sua coleção.

A colecionada disse ainda que tem um carinho enorme pelos itens e sempre que entra alguém novo no seu ciclo social, os amigos relembram o carinho de Ethiene com a coleção. A funcionária pública contou também que as coisas que tem não são apenas compradas por ela, mas também ganha de presente de familiares e amigos que sabem da coleção.

“Eu tenho realmente ela como se fosse uma extensão do meu corpo. Eu realmente já ouvi muitas pessoas falarem que eu estou rica, que tenho muito dinheiro, mas as pessoas só gostam muito de falar mas não procuram se dedicar para ter determinada coisa. Coleção é uma coisa que você tem que gostar, eu, por exemplo, não tenho filhos e não sou casada, eu tenho um trabalho e vou usar meu dinheiro para viajar e comprar minhas coisas mesmo”, finalizou.

O colecionismo é a prática que as pessoas têm de guardar, organizar e até mesmo expor itens por categoria relacionado aos gostos pessoais. No mundo diversas pessoas possuem esse hobby dos mais diversos temas como moedas antigas, discos, miniaturas e até tampas de garrafas.

