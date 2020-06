Acre está entre os cinco estados com cenário mais crítico de ocupação de leitos de UTI

Mais de 90% dos leitos exclusivos para coronavírus também estão ocupados no AM, PE, RN e MA

Quando o assunto é ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para pacientes com covid-19, o Acre aparece entre os cinco estados com o pior cenário, ao lado do Amapá, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Maranhão. É o que diz uma reportagem da Folha veiculada nesta semana.

Nesses cinco estados, a taxa de ocupação está acima de 90%. O Acre tem 46 leitos para pessoas com covid-19. Essas unidades estão espalhadas pelo Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), ambas na capital, e Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) retirou de seus boletins epidemiológicos diários as informações sobre a ocupação dos leitos de UTI e de enfermarias comuns. Por isso, não foi possível apurar quantas unidades de terapia intensiva estavam vagas até o fechamento desta matéria.

Brazil Confirmados 691,962 +18,375 (24h) Mortes 36,499 +542 (24h) Recuperados 302,084 43.66% Ativos 353,379 51.07%

