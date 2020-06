Aos 78 anos, Benito Di Paula raspa a cabeleira e o bigode para evitar Covid-19

Não é Face App. Esse é o novo visual Benito Di Paula. Aos 78 anos, o cantor de “Retalhos de cetim” surpreendeu o público ao surgir careca, após dar adeus à farta cabeleira e os famosos bigode e cavanhaque que sempre cultivou.

A mudança foi para se proteger e evitar se contaminar pelo Covid-19, já que o artista se encontra no grupo de risco para contrair a doença. Ele segue isolado em casa, e lança na próxima sexta-feira, às 19h, numa live no Instagram a música “Lágrimas do meu sorriso” com o filho, também cantor, Rodrigo Vellozo, de 38 anos.

Fotos: reprodução

