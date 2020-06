Cacau Protásio chora ao lembrar racismo que sofreu em gravação

O Fantástico, da Globo, abordou os casos de racismo nos Estado Unidos, que chocaram muita gente em todo o mundo. Na reportagem, então, o programa lembrou de situações de preconceito que viveram Cacau Protásio, no ano passado, e Thelma Assis, na semana passada.

A atriz chegou a chorar ao lembrar do dia em que foi vítima de racismo durante a gravação de um filme, no final de 2019. Até hoje ela aguarda a reparação do caso na Justiça e fica emocionada ao falar sobre o caso.

“Esse áudio vazou e o mundo inteiro ouviu. E é muito ruim. Só quem passa, só quem sofre, sabe o tamanho da dor”, desabafou a famosa no programa, exibido neste domingo (31). no Fantástico. “Da mesma forma que ela [a pessoa] me xingou tanto, ela tem que voltar pra me pedir perdão. Não só pra mim, como também pra toda população negra”, acrescentou.

“A gente aprende a viver [com a dor], vai passar. Mas dói um pouquinho, sim”, garantiu Cacau Protásio. A situação aconteceu em novembro do ano passado, quando ela esteve no Batalhão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para gravar cenas do filme Juntos e Enrolados.

Num dos momentos, então, sua personagem tem uma conversa com seu superior, que é apaixonado por ela. No meio da discussão, ele tem uma alucinação e a vê dançando no meio do pátio. O que chamou a atenção foi um dos bombeiros do batalhão ter filmado a cena e feito ofensas à atriz.

Já a ex-BBB falou sobre os ataques racistas que sofreu durante uma live no Instagram. Ela acionou seus advogados, que buscam a identidade dos agressores virtuais para entrar na Justiça com uma ação criminal.

“Hoje em dia você não precisa de muito trabalho pra conseguir compilar as provas e encontrar os criminosos. Eu compilei essas provas e deixei nas mãos dos advogados para tomarem as medidas cabíveis. E eu acho que tem que ser feito isso pra servir de exemplo. Enquanto houver atitudes como essas, racistas e de injúria racial, eu vou bater de frente”, destacou a médica.

