CBF e clubes projetam início de agosto para começo do Campeonato Brasileiro

Em reunião realizada nessa quinta-feira (26/06), a direção da CBF e os dirigentes de clubes das séries A e B do futebol brasileiro projetaram o início do Campeonato Brasileiro. De acordo com as conversas, a data projetada é de 8 e 9 de agosto para o início e fevereiro de 2021 para o fim do torneio. As informações são do Uol.

A Copa do Brasil também será retomada no fim da segunda semana de agosto. “As datas básicas e o cronograma de retorno foram propostos pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e apoiadas pelos clubes. O retorno do futebol depende da autorização das autoridades de saúde. Mas, dezenove dos vinte clubes da Série A se dispuseram a jogar fora das suas cidades, em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos. Foi um sinal de apoio à realização da competição pela CBF”, informou a CBF em nota.

O Campeonato Brasileiro será disputado em 38 rodadas, com dois jogos por semana. As exceções serão feitas durante as datas Fifa.

Outro assunto discutido foi o mando de campo. Como nem todos os clubes conseguiram liberação de suas prefeituras para utilizarem seus estádios, alguns jogos serão transferidos para outras cidades que tenham autorização de realizarem eventos esportivos. As partidas acontecerão sem público.

