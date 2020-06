Com coronavírus, médico Thor Dantas tem piora no quadro e viaja a São Paulo

O médico infectologista Thor Dantas, conhecido por prestar informações à sociedade acreana sobre a pandemia de coronavírus nas redes sociais, viajou nas últimas horas a São Paulo para intensificar tratamento contra a covid-19. Segundo informações, ele teve piora no quadro.

O professor de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) e Uninorte atuava na linha de frente contra a doença quando foi infectado.

No dia 31 de maio, em seu perfil no Twitter, ele escreveu: “Quando o médico adoece… Tem a oportunidade de aprender muito sobre quem ele cuida… Nos lembramos de coisas essenciais que não devemos jamais esquecer…”.

No Acre, Dantas foi um dos maiores defensores do isolamento social para evitar a rápida disseminação do coronavírus pelo estado. Antes de ser contaminado, ele gravava vídeos semanais para a página no Instagram da Ufac com informações e dicas sobre a pandemia.

Brazil Confirmados 678,360 +4,773 (24h) Mortes 36,078 +121 (24h) Recuperados 302,084 44.53% Ativos 340,198 50.15%

