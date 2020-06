Com mais 345 casos, AC ultrapassa 9 mil infectados por coronavírus e tem 245 mortes

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registra nesta quinta-feira, 11, mais 345 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Desse modo, o número de casos positivos subiu de 8.746 para 9.091.

Registra, ainda, a morte de mais 8 pessoas por Covid-19. O número de óbitos pela doença subiu de 237 para 245.

Dos 8 novos registros de óbitos, 5 são do sexo masculino e 3 do sexo feminino, todos de Rio Branco, com idades entre 45 e 86 anos.

Mais informações no boletim completo, a partir das 16 horas.

