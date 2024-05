PRF encontra 53 kg de cocaína e crack em carreta que levava doações para o RS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, encontrou cerca de 52 quilos de cocaína e um quilo de crack em uma carreta que seguia com doações para o Rio Grande do Sul. A interceptação do veículo ocorreu neste sábado (18/5), na rodovia estadual SC-480, município de São Domingos, no oeste catarinense.

A droga foi localizada dentro do estepe. A carreta transportava aproximadamente 20 toneladas de donativos, arrecadados pela Defesa Civil do Paraná.

O veículo trafegava com credencial de ajuda humanitária e um adesivo com os dizeres “SOS Rio Grande do Sul”.

Chuvas no RS

Subiu para 155 o número de mortes devido às fortes chuvas que causaram estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Segundo o último boletim da Defesa Civil do estado, divulgado às 9h deste sábado (18/5), são 806 feridos e 94 desaparecidos.

No total, são mais de 2 milhões de pessoas atingidas pela tragédia. Destes, 540 mil estão desalojados e 77 mil em abrigos. As autoridades já resgataram 82.666 vítimas.