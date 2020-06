Durante discussão, homem mata esposa com tiro na cabeça no interior do Acre

A Polícia Civil investiga o assassinato de Elziane Moura Gomes, de 27 anos, ocorrido na manhã de sexta-feira (5), no Seringal Novo Oriente, em Feijó, no interior do Acre. Segundo informações levantadas pela polícia, o suspeito de efetuar o crime seria o marido da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, populares informaram que o casal estava discutindo, quando o homem identificado como Samuel, de posse de uma arma de fogo, teria efetuado um tiro que atingiu a cabeça de Elziane.

A mulher não resistiu ao ferimento e morreu antes de receber ajuda. Ainda segundo os populares, o homem fugiu para uma área de mata após efetuar o crime. Em seguida, vizinhos acionaram a PM para informar o ocorrido.

A denúncia foi encaminhada à Polícia Civil, que se deslocou até o seringal que fica às margens do Rio Jurupari, para buscar o corpo de Elziane e levar até o Hospital Geral de Feijó Dr. Baba, para os devidos procedimentos.

Os agentes da Polícia Civil ainda estiveram no seringal durante a noite de sexta e neste sábado (6), na tentativa de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do ocorrido e a procura do homem.

Com informações do Site Cultural de Feijó

