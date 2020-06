“Eu não caio, eu saio”, afirma Tião Fonseca sobre sua exoneração do Depasa

Ex-presidente diz que saída da autarquia foi de comum acordo com governador Gladson

“Eu não caio, eu saio. É diferente”, disse o ex-presidente do Departamento de Água e Saneamento (Depasa) do Acre, Tião Fonseca, ao ser questionado sobre os motivos que levaram à sua queda na autarquia em apenas três meses de gestão.

O engenheiro confirmou que vai para Brasília trabalhar na relatoria do orçamento geral da União com o senador Márcio Bittar (MDB), a quem é muito próximo. A exoneração também chegou a ser conversada com o parlamentar.

PUBLICIDADE

“Agora em julho o relator do orçamento será o Márcio Bittar. E aí eu vou fazer esse elo entre a relatoria e o governo do estado. É um trabalho para ajudar o Acre. A gente ta indo para uma missão grande de ajudar com os investimentos”, disse.

O governo ainda não divulgou quem substituirá Fonseca na presidência do Depasa. Cogita-se um servidor de carreira da pasta para assumir o comando.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários