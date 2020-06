Globo estuda pagar o Flamengo para transmitir reta final do Carioca

Flamengo e Globo podem, finalmente, chegar a um acordo. A derrota do Fluminense e a baixa audiência da vitória do Vasco sobre o Macaé teriam pressionado a emissora a chegar a um acordo com o Rubro-Negro. As informações são do portal R7.

Segundo o site, os executivos buscam fazer um acordo específico com o Flamengo até o final do estadual. Os dirigentes do Flamengo estariam abertos a negociar com a Globo por um valor em torno de R$ 10 milhões por jogo.

De acordo com a Medida Provisória 948, o Flamengo, que tem mando de campo nas próximas três partidas, poderá negociar as transmissões dos jogos com quem quiser.

Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Boavista com transmissão da Fla TV, canal de YouTube do clube.

